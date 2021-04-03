وزير الخارجية السعودي: تحقيق السلام مع إسرائيل من شأنه تحقيق فوائد هائلة للمنطقة

وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تركز على تحقيق الرخاء المستدام للشعب السعودي.



وأضاف في تصريحات لقناة (سي أن أن): أن تحقيق هذا الرخاء "لا يمكن تعزيزه إلا من خلال الاستقرار في المنطقة والتعاون مع إيران".



وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت هناك صفقة تطبيع وشيكة بين المملكة وإسرائيل، أكد بن فرحان، أن تحقيق السلام مع إسرائيل من شأنه أن يحقق فوائد هائلة للمنطقة، مشيراً إلى أن "تطبيع وضع إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل، وسيكون مفيداً للغاية، اقتصادياً واجتماعياً، ومن منظور أمني".



وأوضح أن هناك صفقة تطبيع مطروحة على الطاولة منذ عام 2002 وهي مبادرة السلام العربية، وحتى قبل ذلك، كانت لدينا المبادرة الأولى التي قدمتها المملكة سنة 1982، والتي طرحت آفاق التطبيع الكامل والتام مع إسرائيل مقابل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.



وشدّد بن فرحان على أنه "لا يمكن نجاح التطبيع مع إسرائيل إلا إذا "تمكنا من اقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967".