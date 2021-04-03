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ألمانيا تنفي تقديم حكومة بلاده خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت

ألمانيا تنفي تقديم حكومة بلاده خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت
مرفأ بيروت بعد الانفجار
رام الله - دنيا الوطن
قال أندرياس كيندل، سفير ألمانيا في لبنان، إن عدة شركات خاصة ستقدم اقتراحا شاملا الأسبوع القادم لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة التي دمرها انفجار هائل في آب/أغسطس الماضي.

وجاء البيان بعد أن نقلت (رويترز) في تقرير لها عن مصدرين قولهما: إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.

وقال كيندل في البيان الذي نشره بالإنجليزية على صفحته بموقع (تويتر): إن الشركات ستشمل رولاند برغر وإتش.بي.سي و إتش.إتش.إل.إيه وكوليرز مشيرا إلى أن الاقتراح ليس مقدما من الحكومة الألمانية، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وأكد الدبلوماسي الألماني أن السلطات اللبنانية لا يمكنها إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين إلا من خلال تنفيذ إصلاحات فعالة.

يشار إلى أن انفجار مواد كيماوية في مرفأ بيروت في آب/أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بكاملها في العاصمة اللبنانية.

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