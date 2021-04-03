رغم تلقيه جرعتي لقاح.. الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

ألبرتو فرنانديز

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم السبت، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



وقال في تغريده له على حسابه الخاصة بموقع (تويتر): "أجريت اختبارا بعد أن بلغت درجة حرارتي 37.3، وأحسست بصداع طفيف، وتبين الفحص أنه إيجابي"، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.



وكان الرئيس الأرجنتيني قد تلقى جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الأولى في 21 كانون الثاني/يناير، والثانية في 11 شباط/ فبراير.



وتواجه الأرجنتين -التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة حاليا- موجة ثانية من وباء (كورونا)، وتفيد أرقام رسمية بأنها سجلت أكثر من 2,3 مليون إصابة وأكثر من 56 ألف وفاة.