لجنة الانتخابات: سيتم اتخاذ قرار بشأن قبول ست قوائم انتخابية اليوم









وأضاف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية: أن هناك ضوابط خلال فترة الدعاية الانتخابية، وسيتم محاسبة مخالفي شروط وضوابط الدعاية.

وشدد على أنه يوم السادس من نيسان/إبريل سيتم نشر كل القوائم وتكون متاحة لمدة ثلاثة أيام للاعتراض على أي مرشح.





وتابع كحيل: في يوم 29 من هذا الشهر، يتم نشر القوائم النهائية، قبل أن تبدأ الدعاية الانتخابية في 30 من نيسان/إبريل، وتتوقف قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، وهناك ضوابط انتخابية عدم استخدام موارد الدولة، وعدم استخدام التشهير ضد أي قائمة أو مرشح، ويجب الابتعاد عن أماكن العبادة.

رام الله - دنيا الوطنقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، اليوم السبت، إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن قبول ست قوائم انتخابية مطابقة للشروط اليوم.وأوضح في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأنه تم الإعلان مساء الخميس عن قبول 30 قائمة، واليوم سيتم اتخاذ قرار بخصوص القوائم الست المتبقية، ونعمل بعدها على طباعة القوائم ومرشحي القوائم وسننشرها في السادس من هذا الشهر.