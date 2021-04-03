الولايات المتحدة توجه دعوة لإسرائيل بشأن "المساواة" للفلسطينيين





كما عبر عن دعمه للاتفاقات التي أبرمتها إسرائيل العام الماضي لتطبيع العلاقات مع أربع دول عربية أخرى.



وكان برايس قال يوم الخميس ان ادارة بايدن تعتبر ان الضفة الغربية أراض "محتلة" وأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي "يفاقم التوترات" و"يتعارض مع الجهود الرامية إلى تعزيز حل تفاوضي على اساس الدولتين".



رام الله - دنيا الوطندعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، تل أبيب، إلى ضمان "المساواة" في المعاملة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس بعد الاتصال الهاتفي بين بلينكن وأشكنازي: إن وزير الخارجية الأميركي "شدد على قناعة الإدارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديموقراطية".وأضاف أن وزيري الخارجية بحثا خصوصا في "المساعدة الإنسانية للفلسطينيين" التي استأنفتها إدارة الرئيس جو بايدن بايدن المساعدات بعدما علقها الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وتابع أن بلينكن "أكد مجددا دعم الولايات المتحدة الحازم لاسرائيل وأمنها"، والتزامه "تعزيز جميع جوانب الشراكة الأميركية الإسرائيلية".