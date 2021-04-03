شؤون فلسطينية

قطاع غزة: الإغلاق الجزئي يدخل يومه الثاني

قطاع غزة: الإغلاق الجزئي يدخل يومه الثاني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دخل الإغلاق الجزئي في قطاع غزة يومه الثاني، للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

ويشمل الإغلاق الجزئي منع حركة المركبات وتعليق دوام المدارس والجامعات.

وأعلن إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، يوم الخميس الماضي، عن مجموعة من الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد في القطاع.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، حول إجراءات مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، مساء اليوم، أن خلية الازمة اتخذت جملة من الإجراءات التي يبدأ تطبيقها اعتبارا من يوم غدٍ الجمعة.

وأشار البزم إلى أنه سيتم إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل، والأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات، كما سيتم منع حركة المركبات بكافة أنواعها يومي الجمعة والسبت.

وقال: "سيتم التشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت"، مضيفا: "تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين".

وفي السياق، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أنه سيتم رفع وتيرة المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات الخدماتية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإغلاق المنشآت المخالفة.

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