طالع: أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، قائمة أسعار الخضروات والدجاج والفواكه في أسواق قطاع غزة.





وفيما يلي قائمة الأسعار:





(أسعار الخضروات:)





البندورة: 1 ك = 1 شيكل





خيار: 2 ك = 10 شيكل





بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل





السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل





سلق: 1ربطة = 2 شيكل





ملوخية: 1ك = 3 شيكل





كوسا: 1ك = 3 شيكل





بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل





بصل مصري: 1ك = 2 شيكل





بصل أحمر: 1ك = 3 شيكل





فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل





فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل





زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل





قرع أصفر 1ك = 2 شيكل





باذنجان : 1ك = 3 شيكل





لفت: اك = 1 شيكل





ورق عنب = 7 شيكل للوقية





قلقاس = 6 شيكل





فول أخضر 1ك = 2 شيكل





ثومة (وقية): 2 شيكل





خس (كبير) = 2 شيكل





زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل





ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 4 شيكل





ملفوف أحمر: 3 شيكل





ليمون: 5 ك = 10 شيكل





جزر : 1ك = 2 شيكل





(أسعار الفواكه:)





فراولة 1ك = 3 شيكل





موز: 1 ك = 3.5 شيكل





تفاح: 3 ك = 10 شيكل





تفاح أمريكي: 7 شيكل





أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل





بوملي: 1ك = 2 شيكل





برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل





كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل





أفوكادو: 1ك = 6 شيكل





كيوي: 1ك = 7 شيكل





قشطة 1ك = 16 شيكل





شمام 1ك = 4 شيكل





كستناء 1ك = 12 شيكل





عنب أسود 1ك = 12 شيكل





رمان 1ك = 4 شيكل





(أسعار الدواجن واللحوم)





بيض: 10 شيكل الكرتونة





دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد





لحمة كبيرة: 33 شيكل





لحمة بتلو: 36 شيكل

رام الله - دنيا الوطن