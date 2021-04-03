مجدلاني: مشاركة المقدسيين بالانتخابات قضية سياسية وليست فنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم السبت، أن مشاركة المقدسيين في الانتخابات، ليست قضية فنية بل هي قضية سياسية.
وأضاف مجدلاني في تصريح مقتضب عبر موقع (فيسبوك): "مشاركة المقدسيين ترشيحا وتصويتنا في القدس ليست قضية فنية بل هي قضية سياسية تتمثل برفضنا لضمها لإسرائيل وبتمسكنا باعتبارها عاصمة دولة فلسطين".
أكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم السبت، أن مشاركة المقدسيين في الانتخابات، ليست قضية فنية بل هي قضية سياسية.
وأضاف مجدلاني في تصريح مقتضب عبر موقع (فيسبوك): "مشاركة المقدسيين ترشيحا وتصويتنا في القدس ليست قضية فنية بل هي قضية سياسية تتمثل برفضنا لضمها لإسرائيل وبتمسكنا باعتبارها عاصمة دولة فلسطين".
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