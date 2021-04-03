مجدلاني: مشاركة المقدسيين بالانتخابات قضية سياسية وليست فنية









رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم السبت، أن مشاركة المقدسيين في الانتخابات، ليست قضية فنية بل هي قضية سياسية.وأضاف مجدلاني في تصريح مقتضب عبر موقع (فيسبوك): "مشاركة المقدسيين ترشيحا وتصويتنا في القدس ليست قضية فنية بل هي قضية سياسية تتمثل برفضنا لضمها لإسرائيل وبتمسكنا باعتبارها عاصمة دولة فلسطين".