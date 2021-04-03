"ارتفاع ملموس".. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-7 18-11 25-16 بيت لحم 14-7 18-11 25-16 رام الله والبيرة 13-6 17-10 24-15 طولكرم 17-9 20-12 27-19 نابلس 16-8 20-12 26-17 قلقيلية 17-9 20-12 27-19 جنين 18-10 22-13 28-18 سلفيت 14-7 17-10 25-18 طوباس 19-11 23-14 29-18 روابي 16-8 18-10 26-18 الخليل 12-6 16-10 24-15 غزه 18-11 21-13 26-19 أريحا 24-15 26-17 32-21 خانيونس 18-11 21-13 26-19 الأغوار الشمالية 22-13 24-15 30-19 رفح 17-10 20-12 27-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الأفقية .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: