شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل 452 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالدورة الثانية ليوم الجمعة

الصحة بغزة: تسجيل 452 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالدورة الثانية ليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 452 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الجمعة.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الجمعة، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 953 إصابة، وذلك بعد فحص 3133 عينة، وذلك بنسبة إصابة 30 %.

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