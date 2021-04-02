إدارة بايدن تلغي عقوبات فرضتها الإدارة السابقة على مسؤولين بالجنائية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.



ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وبعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.