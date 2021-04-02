دولي

إيران: لن يكون هناك لقاء إيراني أمريكي بمحادثات الاتفاق النووي بفيينا الثلاثاء

إيران: لن يكون هناك لقاء إيراني أمريكي بمحادثات الاتفاق النووي بفيينا الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
قالت الخارجية الإيرانية: "إن أطراف اجتماع إيران والدول (4+1) حول الاتفاق النووي، اتفقوا على استئناف المحادثات في فيينا الثلاثاء المقبل"، نافية بأن يكون هناك لقاء أمريكي إيراني.

وأكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة نشرها في حسابها على (تويتر)، أن إيران ومجموعة (4+1)، اتفقوا في الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة، حول الاتفاق النووي على استئناف المحادثات في فيينا يوم الثلاثاء المقبل.

ولفت ظريف في التغريدة إلى أن الهدف النهائي من المباحثات هو إلغاء العقوبات بالكامل يعقبه إجراءات إيران، مؤكدا انه لا لقاء إيراني أمريكي. معتبرا إياه بـ"غير ضروري".

وجاء في بيان الخارجية عقب انتهاء اجتماع أطراف الاتفاق النووي عبر الإنترنت: "اتفقت الأطراف على استئناف اجتماع اللجنة المشتركة الثلاثاء المقبل لمواصلة المشاورات في فيينا لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها لرفع العقوبات والخطوات النووية من خلال مجموعة من الخبراء".

ولفت بيان الخارجية إلى أن أطراف الاتفاق النووي شددوا على الأبعاد الكارثية للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وتأثير ذلك على استفادة طهران من الاتفاق، وعلى عدم إضاعة الوقت في المرحلة الراهنة.

وعقد هذا الاجتماع على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول إيران ومجموعة "4+1" عبر الأجواء الافتراضية وتم البحث وتبادل وجهات النظر فيه حول أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي.

وترأس طهران في هذا الاجتماع مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي فيما ترأس الاجتماع المدير السياسي لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي انريكة مورا. 

وخلال الاجتماع قال عراقجي: "رفع العقوبات الأمريكية أول خطوة لأجل إعادة تفعيل الاتفاق النووي.. طهران ستوقف خطوات خفض الالتزام بمجرد رفع العقوبات والتحقق من ذلك".

ونفى عراقجي مشاركة واشنطن خلال اجتماع فيينا الثلاثاء المقبل لافتا إلى أن مسار عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي واضح بالكامل وليس بحاجة إلى أي مفاوضات جديدة، قائلا: "أمريكا لن تحضر أي اجتماع تشارك فيه إيران بمافي ذلك اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الثلاثاء المقبل..  نؤكد أن الوفد الإيراني لن يعقد مفاوضات مع الجانب الأمريكي مطلقا وعلى أي مستوى"، منوها بأنه يمكن للدول (4+1) عقد مفاوضات ثنائية أو متعددة الجوانب.

وأضاف عراقجي أنه مثلما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضت العقوبات اللاقانونية، يمكنها العودة إلى الاتفاق و إنهاء انتهاكاتها، "اجتماع فيينا سيبحث العودة المحتملة لأمريكا للاتفاق النووي وسيشارك فيه فقط أطراف الاتفاق".

أخبار ذات صلة

إدارة بايدن تلغي عقوبات فرضتها الإدارة السابقة على مسؤولين بالجنائية الدولية

إدارة بايدن تلغي عقوبات فرضتها الإدارة السابقة على مسؤولين بالجنائية الدولية

مقتل خمسة مدنيين وإصابة سبعة آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة في أفغانستان

مقتل خمسة مدنيين وإصابة سبعة آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة في أفغانستان

هولندا تعلق استخدام لقاح (أسترازينيكا) لتطعيم السكان تحت 60 عاما

هولندا تعلق استخدام لقاح (أسترازينيكا) لتطعيم السكان تحت 60 عاما

بريطانيا تسجل أكثر من 3400 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل أكثر من 3400 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

رئيسة إثيوبيا: مستعدون للملء الثاني لسد النهضة

رئيسة إثيوبيا: مستعدون للملء الثاني لسد النهضة

48 قتيلاً في تحطم قطار سريع في تايوان

48 قتيلاً في تحطم قطار سريع في تايوان

قتيل وجرحى جراء حريق داخل مستشفى في برلين

قتيل وجرحى جراء حريق داخل مستشفى في برلين

حارس ترامب الشخصي السابق يكشف الأسرار: اقترض مني 130 دولاراً ليأكل &#34;البرغر&#34;

حارس ترامب الشخصي السابق يكشف الأسرار: اقترض مني 130 دولاراً ليأكل "البرغر"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية: ضبط 3500 لتر سولار مهرب في طولكرم

الضابطة الجمركية: ضبط 3500 لتر سولار مهرب في طولكرم

أبو هولي: المتآمرون يستهدفون فتح ومنظمة التحرير لأنهما الجدار المنيع لحماية الحقوق

أبو هولي: المتآمرون يستهدفون فتح ومنظمة التحرير لأنهما الجدار المنيع لحماية الحقوق

الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

(أوتشا): الاحتلال قتل فلسطينيًا وهدم 26 منزلاً خلال أسبوعين

(أوتشا): الاحتلال قتل فلسطينيًا وهدم 26 منزلاً خلال أسبوعين

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

منوعات

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور &#34;حسبي الله&#34;

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور "حسبي الله"

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان &#34;أبو شعر منكوش&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان "أبو شعر منكوش"

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

عربي

إصابة سمير جعجع بـ(كورونا) والرئيس عباس يطمئن على صحته

إصابة سمير جعجع بـ(كورونا) والرئيس عباس يطمئن على صحته

السودان يعلن مشاركته في مفاوضات سد النهضة مع مصر في الكونغو

السودان يعلن مشاركته في مفاوضات سد النهضة مع مصر في الكونغو

الإمارات تسجل ثلاث وفيات و2180 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الإمارات تسجل ثلاث وفيات و2180 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

وزير الخارجية المصري يبدأ جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الكونغو

وزير الخارجية المصري يبدأ جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الكونغو