مقتل خمسة مدنيين وإصابة سبعة آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة في أفغانستان



وقال المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند، جنوبي البلاد، عمر زواك، إن القتلى الخمسة كانوا مسافرين بسياراتهم بالقرب من عاصمة الإقليم لشكر غاه، وأضاف أن عدد القتلى قد يرتفع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفي هجوم منفصل بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في ولاية هرات الغربية، أصيب سبع نساء كن يسافرن في سيارة كبيرة، بحسب مكتب حاكم الولاية.



ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجمات.



في غضون ذلك، أعلن تنظيم الدولة في بيان أمس الخميس، مسؤوليته عن مقتل شرطية في ولاية ننغرهار الشرقية في وقت سابق من ذلك اليوم، وقال البيان "إنها كانت تعمل مع أجهزة الأمن الأفغانية "المرتدة"".



رام الله - دنيا الوطنقتلت قنابل مزروعة على جانب الطريق خمسة مدنيين على الأقل وأصابت سبعة آخرين اليوم في أفغانستان، حسبما قال مسؤولون إقليميون، في حين أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن مقتل شرطية في اليوم السابق.