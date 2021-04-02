دولي

هولندا تعلق استخدام لقاح (أسترازينيكا) لتطعيم السكان تحت 60 عاما

هولندا تعلق استخدام لقاح (أسترازينيكا) لتطعيم السكان تحت 60 عاما
رام الله - دنيا الوطن
علقت وزارة الصحة الهولندية، اليوم الجمعة، استخدام لقاح شركة (أسترازينيكا) البريطانية السويدية ضد فيروس (كورونا) لتطعيم السكان الذين تحت 60 عاما من عمرهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن وزير الصحة، هوغو دي يونغي، أصدر بعد مشاورات مع المؤسسات الصحية المعنية، قرارا لتعليق استخدام لقاح (أسترازينيكا) على البالغين أقل من 60 عاما بسبب أثار جانبية محتملة نابعة عنه، بينها تجلط الدم الشديد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت التقارير أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إلغاء حوالي 10 آلاف عملية تلقيح مخطط لها.

وسبق أن أفاد مركز "Lareb" الخاص برصد الآثار الجانبية للقاحات، بوفاة سيدة في هولندا بسبب انصمام رئوي بعد تلقيها مصل (أسترازينيكا).

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