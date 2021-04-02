إصابة شرطييْن أمريكييْن جراء اطلاق نار امام مبنى الكونغرس ومقتل المهاجم

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة، بإصابة شرطييْن أمريكييْن، نتيجة إطلاق نار تبعه اختراق سيارة للحاجز الأمني الشمالي لمبنى الكونغرس الأمريكي.



وأشارت وسائل الاعلام، إلى أنه على أثر ذلك، أغلقت الشرطة الأمريكية مبنى الكونغرس، واستنفرت في المكان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل الاعلام ذاتها، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجتمع بفريقه للأمن القومي، لبحث ما جرى أمام الكونغرس.



بدورها، أكدت الشرطة الامريكية، إصابة شرطييْن بجروح وصفت بالحرجة، واعتقال مشتبه به، بعد محاولة سيارة اقتحام حاجز أمني في محيط الكونغرس، وذلك بعد اطلاق النار عليه، مما أسفر عن مقتله متأثراً بإصابته.



وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن سائق السيارة، خرج حاملاً معه سكيناً بعد دهسه للشرطييْن، حيث اصطدمت سيارته بالحاجز الأمني الشمالي لمبنى الكونغرس.