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إصابة سمير جعجع بـ(كورونا) والرئيس عباس يطمئن على صحته

إصابة سمير جعجع بـ(كورونا) والرئيس عباس يطمئن على صحته
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدائرة الإعلامية بحزب القوات اللبنانية، يوم الجمعة، عن إصابة رئيس حزب القوات سمير جعجع بفيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت في بيان أنه "في اليوم التالي لاحتفالية أسبوع الآلام التي نُظِّمَت في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، شعر رئيس الحز الدكتور سمير جعجع بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها ولو طفيفة لمدى ثلاثة أيام متواصلة، خضع لفصح PCR مع عقيلته النائب ستريدا جعجع، فأتت نتيجته إيجابية ونتيجة النائب جعجع سلبية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

كما أعلن المصدر إصابة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني الذي كان مشاركا في الاحتفالية، بفيروس كورونا المستجد.

بدوره، هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اطمأن عليه بعد إصابته بفيروس (كورونا).

وأعرب الرئيس عباس خلال الاتصال، عن تمنياته له بالشفاء التام وموفور الصحة والعافية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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