دولي

بريطانيا تسجل أكثر من 3400 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل أكثر من 3400 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 3402 إصابتين و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3402 مقابل 4479 الخميس، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4353668 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 52 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 51 الخميس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126816 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس (كورونا)، إلى 31.301 مليون شخص، بينهم أكثر من 4.5 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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