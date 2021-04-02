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شؤون فلسطينية

(أونروا) تصدر تصريحاً حول عمل المراكز الصحية التابعة لها بقطاع غزة

(أونروا) تصدر تصريحاً حول عمل المراكز الصحية التابعة لها بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن عمل المراكز الصحية التابعة لها في قطاع غزة، ستعمل ينظام الطوارئ للاجئين وغير اللاجئين، أيام السبت من كل أسبوع.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد أعلنت مجموعة من الاجراءات الوقائية، نتيجة ازدياد تفشي فيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين الفلسطينيين بالقطاع.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل، والأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات، كما سيتم منع حركة المركبات بكافة أنواعها يومي الجمعة والسبت.

وقالت: "سيتم التشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت"، مضيفا: "تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين".

وأشارت إلى أنه سيتم رفع وتيرة المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات الخدماتية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإغلاق المنشآت المخالفة.

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