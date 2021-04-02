شؤون فلسطينية

جبهة النضال: لسنا طرفا مشاركاً في قائمة حركة فتح الانتخابية

جبهة النضال: لسنا طرفا مشاركاً في قائمة حركة فتح الانتخابية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بأنها ليست طرفاً مشاركاً في قائمة حركة فتح الانتخابية رغم الاتفاق المسبق مع قيادة الجبهة على تشكيل قائمة ائتلافيه بمشاركة الجبهة وعدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة.

وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن": "لم تستكمل الجبهة مشاركتها في اللحظات الأخيرة لعدم قبولها بالمكانة غير اللائقة لمرشحيها في القائمة، والذي لا ينسجم مع حجم ووزن الجبهة وتاريخها وإرثها النضالي الطويل والعريق".

وأضافت: "كنا نأمل أن يسود منهج الفهم الوطني في التعامل مع القوى السياسية انطلاقا من تاريخ نضالي مشترك في مسيرة نضالنا الوطنية ، وأن يتم الاخذ بعين الاعتبار منطق التحالفات الوطنية الصادقة وللأسف ساد منطق الإرضاءات على حساب قوى سياسية تاريخية".

وتابعت: "ستواصل الجبهة النضال في كافة الميادين دفاعاً عن حقوق شعبنا، وعن مصالح الفئات الفقيرة والمهشمة لتعزيز صمودهم وبقائهم على أرضهم في مواجهة سياسة الاقتلاع والضم والتهجير".

وأكدت الجبهة، أنها كانت دائماً في مقدمة الصفوف للدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما أنها ستواصل نفس النهج والموقف المبدئي الثابت، حفاظاً على وحدتها وصيانة لقرارها الوطني المستقل.

وتوجهت الجبهه بالتحيه لابناء شعبنا في كافة أماكن تواجده في الداخل والخارج وتدعوهم للتمسك بالخيار الديمقراطي باعتباره السبيل الوحيد لإعادة بناء وتجديد النظام السياسي الفلسطيني، مؤكدة أن مكتبها السياسي سيدرس الخيارات كافة للتعامل مع العملية الانتخابية الجارية.

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