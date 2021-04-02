دولي

48 قتيلاً في تحطم قطار سريع في تايوان

48 قتيلاً في تحطم قطار سريع في تايوان
رام الله - دنيا الوطن
لقي 48 شخصاً على الأقل حتفهم في حادث خروج قطار مكتظ بالركاب عن السكة داخل نفق، شرق تايوان، الجمعة الثاني من أبريل (نيسان)، عندما اصطدم على ما يبدو بشاحنة، ي أسوا حادث لسكك الحديد في الجزيرة منذ عقود.  

وقالت وكالة الإغاثة الوطنية، في أحدث تقرير، إن "48 شخصاً على الأقل قتلوا"، ونقل 66 إلى المستشفى، بحسب ما جاء على موقع (اندبندنت).

وبحسب السلطات، فإن الحادث قد تكون سببه آلية بناء انزلقت من منحدر واصطدمت بالقطار الذي كان يستعدّ لدخول نفق قرب مدينة هواليين على ساحل تايوان.

وقال تساي دينغ-هسيين، مسؤول الشرطة في منطقة هواليين، "كان هناك آلية بناء لم تكن مركونة بشكل صحيح وانزلقت وصولاً إلى خط سكك الحديد". وأضاف، "هذا استنتاجنا الأولي ونحاول توضيح ملابسات الحادث".

وأصدر مكتب رئيسة تايوان، تساي انغ-وين، بياناً جاء فيه أنها أمرت المستشفيات بالاستعداد لوصول أعداد كبيرة من الإصابات. وقال البيان إن "الأولوية الأهم الآن هي إنقاذ الأشخاص العالقين".

وقالت شبكة "يو دي أن"، إن فريقاً موجوداً في داخل النفق بثّ صوراً تظهر عربتين على الأقل لم تتعرضا لأي أضرار، فيما يقوم عناصر الإنقاذ بمساعدة الركاب على الخروج من القطار.

وأضافت، "كسرنا النافذة من أجل التمكّن من الوصول إلى سطح القطار والخروج".

بحسب صور نشرها الصليب الأحمر التايواني، فإن عناصر إنقاذ يحملون مصابيح كانوا يسيرون على سطح القطار داخل النفق للوصول إلى الناجين.

وقد أخرج الجميع من عربات القطار بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي.

وبسبب الزلازل التي تشهدها تايوان تكراراً، يحظى عناصر الإنقاذ لديها بخبرة وهم على استعداد دائم للتدخّل ومساعدة الأشخاص العالقين من جراء كوارث.

ووقع الحادث في اليوم الأول من مهرجان كنس القبور السنوي، وهو عطلة نهاية أسبوع طويلة تكون فيها الطرق وسكك الحديد في مزدحمةً عادةً. وخلال هذه الفترة يعود السكان عموماً إلى قراهم لتنظيف قبور أقربائهم.

ويعدّ خط سكك الحديد في شرق تايوان وجهةً سياحيةً معروفةً جداً ويمرّ بمحاذاة الساحل في منطقة مناظرها خلابة.

ويسلك هذا الخط عدة أنفاق وجسور، كما يتعرّج عبر جبال مهيبة ووديان عميقة جداً قبل النزول إلى وادي هوادونغ.

وقد يكون حادث الجمعة أحد أسوأ كوارث سكك الحديد في تايوان منذ عقود.

ويعود آخر خروج كبير لقطار عن سكته في تايوان إلى عام 2018، وأسفر عن مقتل 18 شخصاً في أقصى الجنوب من الخط نفسه. ووجّهت لسائق القطار المكون من ثماني عربات تهمة القتل بسبب الإهمال. وأصيب أكثر من 200 من الركاب البالغ عددهم 366 آنذاك.

هذا الحادث كان الأسوأ منذ 1991، حين قتل 30 راكباً وأصيب 112 بعد اصطدام قطارين فى مياولي.

كذلك، قتل 30 شخصاً عام 1981، عندما اصطدمت شاحنة بقطار ركاب عند معبر عند المستوى نفسه، في هسينشو. وفي عام 2003، لقي 17 شخصاً حتفهم وأصيب 156 آخرين عندما سقط قطار كان على جبل أليشان في منحدر.

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