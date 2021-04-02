الضابطة الجمركية: ضبط 3500 لتر سولار مهرب في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الضابطة الجمركية في طولكرم، اليوم الجمعة، شاحنة محملة بـ3500 لتر سولار مهرب من إسرائيل.



وأفاد الجهاز، في بيان له، بأنه تم التحفظ على الكمية وإحالة القضية لجهة الاختصاص في هيئة البترول، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.