الصحة الأردنية: 99 وفاة و4774 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 99 وفاة و4774 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس المسجلة في المملكة إلى 7039 وفاة.



وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 622,833 إصابة، منذ بداية رصد الجائحة في شهر آذار من العام الماضي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.