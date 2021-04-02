دولي

قتيل وجرحى جراء حريق داخل مستشفى في برلين

قتيل وجرحى جراء حريق داخل مستشفى في برلين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة الإطفاء في برلين أن شخصا واحدا لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرون جراء حريق اندلع داخل أحد مستشفيات العاصمة الألمانية.

وأكدت الإدارة على حسابها في (تويتر)، اليوم الجمعة، أن الحريق اندلع الليلة الماضية في إحدى غرف المرضى بالطابق الثاني من مستشفى تسهلندورف، مشيرة إلى أن ثلاثة من المصابين لا يزالوا في حالة خطرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكدت الإدارة أن أعمال إخماد الحريق استمرت ثلاث ساعات بمشاركة أكثر من 100 رجل إطفاء، فيما لا يزال الغموض يلف حول سبب الحادث.

أخبار ذات صلة

حارس ترامب الشخصي السابق يكشف الأسرار: اقترض مني 130 دولاراً ليأكل &#34;البرغر&#34;

حارس ترامب الشخصي السابق يكشف الأسرار: اقترض مني 130 دولاراً ليأكل "البرغر"

بريطانيا تضيف أربع دول جديدة إلى قائمة حظر السفر إليها

بريطانيا تضيف أربع دول جديدة إلى قائمة حظر السفر إليها

الكرملين: ظهور عسكريين أميركيين في أوكرانيا سيزيد من التوتّر

الكرملين: ظهور عسكريين أميركيين في أوكرانيا سيزيد من التوتّر

مجلس الأمن يبحث تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هذا الشهر

مجلس الأمن يبحث تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هذا الشهر

تباين في تصريحات المتدينين اليهود بشأن ضم وزراء عرب لحكومة نتنياهو

تباين في تصريحات المتدينين اليهود بشأن ضم وزراء عرب لحكومة نتنياهو

النيابة الإسرائيلية ترغم نتنياهو على المثول أمام المحكمة يوم الاثنين

النيابة الإسرائيلية ترغم نتنياهو على المثول أمام المحكمة يوم الاثنين

بايدن يأمر بالبدء بسحب بعض القوات والعتاد من الخليج

بايدن يأمر بالبدء بسحب بعض القوات والعتاد من الخليج

&#34;فايزر بايونتك&#34; تزفان بشرى سارة للعالم بشأن السلالة الجنوب إفريقية

"فايزر بايونتك" تزفان بشرى سارة للعالم بشأن السلالة الجنوب إفريقية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

(أوتشا): الاحتلال قتل فلسطينيًا وهدم 26 منزلاً خلال أسبوعين

(أوتشا): الاحتلال قتل فلسطينيًا وهدم 26 منزلاً خلال أسبوعين

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

كهرباء غزة تصدر تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى

كهرباء غزة تصدر تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى

منوعات

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور &#34;حسبي الله&#34;

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور "حسبي الله"

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان &#34;أبو شعر منكوش&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان "أبو شعر منكوش"

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

عربي

لأول مرة منذ 7 أشهر.. إصابات (كورونا) اليومية في السعودية تتجاوز الـ700

لأول مرة منذ 7 أشهر.. إصابات (كورونا) اليومية في السعودية تتجاوز الـ700

وزير الخارجية السعودي يُعلّق على أسباب عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

وزير الخارجية السعودي يُعلّق على أسباب عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

شرطة دبي توقف زعيم مافيا المخدرات &#34;الشبح&#34;

شرطة دبي توقف زعيم مافيا المخدرات "الشبح"

مفتي تونس: لقاح (كورونا) لا يفطر الصائم

مفتي تونس: لقاح (كورونا) لا يفطر الصائم