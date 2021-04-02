الداخلية بغزة تصدر تنويهاً بخصوص إجراء فحص (كورونا) للمسافرين يوم الاحد

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، تنويهاً بخصوص إجراء فحص (كورونا) للمسافرين عبر معبر رفح يوم الأحد.



وقالت الهيئة: "نظراً لقرار منع حركة المركبات في قطاع غزة يومي الجمعة والسبت، فإن المراكز الصحية التي يتم فيها إجراء فحص (كورونا) للمسافرين عبر معبر رفح ستكون مغلقة يوم غد السبت".



وأضافت: "بناء على ذلك نهيب بالمسافرين المقرر مغادرتهم يوم الأحد ولم يقوموا بالفحص (سواء من كشوفات الداخلية أو التنسيقات)، إلى التوجه لإجراء الفحص الساعة السابعة من صباح الأحد في مركز شهداء رفح الصحي، وذلك قبل توجههم إلى الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".