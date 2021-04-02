الشيخ: القدس ليست ذريعة والإنجاز السياسي الأكبر إجراء الانتخابات فيها ترشحاً وتصويتاً















رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الانتخابات الفلسطينية انجاز ديمقراطي كبير، ونصر ديمقراطي داخلي.وقال الشيخ في تغريدة له عبر صفحته في موقع (تويتر)، مساء اليوم الجمعة: "على أهمية هذه الانتخابات، لا ترتقي إلى مستوى الإنجاز السياسي الأكبر في إجراء الانتخابات بالقدس ترشحاً وتصويتاً".وأضاف: "وعليه ليكن الإجماع الوطني على إجراء هذه الانتخابات وفي مقدمة الوطن قدسنا وعاصمتنا، القدس ليست ذريعة كما يقول البعض".