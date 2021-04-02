الشيخ: القدس ليست ذريعة والإنجاز السياسي الأكبر إجراء الانتخابات فيها ترشحاً وتصويتاً
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الانتخابات الفلسطينية انجاز ديمقراطي كبير، ونصر ديمقراطي داخلي.
وقال الشيخ في تغريدة له عبر صفحته في موقع (تويتر)، مساء اليوم الجمعة: "على أهمية هذه الانتخابات، لا ترتقي إلى مستوى الإنجاز السياسي الأكبر في إجراء الانتخابات بالقدس ترشحاً وتصويتاً".
وأضاف: "وعليه ليكن الإجماع الوطني على إجراء هذه الانتخابات وفي مقدمة الوطن قدسنا وعاصمتنا، القدس ليست ذريعة كما يقول البعض".
أكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الانتخابات الفلسطينية انجاز ديمقراطي كبير، ونصر ديمقراطي داخلي.
وقال الشيخ في تغريدة له عبر صفحته في موقع (تويتر)، مساء اليوم الجمعة: "على أهمية هذه الانتخابات، لا ترتقي إلى مستوى الإنجاز السياسي الأكبر في إجراء الانتخابات بالقدس ترشحاً وتصويتاً".
وأضاف: "وعليه ليكن الإجماع الوطني على إجراء هذه الانتخابات وفي مقدمة الوطن قدسنا وعاصمتنا، القدس ليست ذريعة كما يقول البعض".
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