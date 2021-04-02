عربي

مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن قناة السويس

مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن قناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
تعتزم هيئة قناة السويس المصرية اتخاذ قرار فاصل لمنع تكرار أزمة السفينة الجانحة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الجمعة، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، بعد حادث جنوح سفينة "إيفر جيفن" العملاقة، الذي أدى إلى انسداد القناة، وتوقف حركة الملاحة فيها. 

ونقلت صحيفة (الشروق) المصرية، صباح اليوم الجمعة، عن الفريق أسامة ربيع، حول خطط قناة السويس لتطوير الممر الملاحي، أنه يجري دراسة توسيع القناة بعد حادث جنوح السفينة، مؤكدا في الوقت نفسه أنها ليست بحاجة إلى زيادة عمقها.

وأكد ربيع أن عمق قناة السويس يصل في الوقت الحالي إلى 24 مترا، أي ما يعادل 66 قدما.

سبق أن أعلن، أسامة ربيع، أمس الخميس، عن خطوة جديدة بعد إنجاز تعويم السفينة "إيفر غيفن" بقناة السويس خلال 6 أيام فقط، حيث قال: "إنجاز تعويم السفينة العالقة بقناة السويس خلال 6 أيام سيدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.وأضاف ربيع أن الحادث كان سيستغرق من شهرين إلى 3 أشهر في أعظم الدول قدرات وإمكانيات"، متابعا "لم يتبادر إلى ذهني فشل رجال الهيئة فى تأدية المهمة، ولم أشك فى خبراتهم إطلاقا".

وأشار ربيع إلى أهمية "حفار تكسير الجليد" الذي كان محور حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وأهميته في توسعة الدخول للكراكة لتأدية أعمالها، منوها بالدور الهام للكراكة "مشهور" التي وصلت بالأعماق إلى 18 مترا، وللقاطرات المشاركة في شد وسحب السفينة.

كما أكد أن هذا الحادث كان "درسا عمليا لكيفية إدارة الأزمة بالقدرات البشرية للهيئة وسواعد العاملين وقدراتهم التى أظهرتها الظروف الاستثنائية"، خاصة أن القناة شريان الحياة للعالم أجمع، وأى مشكلة فيها تؤثر على الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة قناة السويس لتكريم العاملين والقباطنة والإدارات المشاركة في تعويم السفينة، أمس الخميس.

يذكر أن حركة الملاحة في قناة السويس، قد استؤنفت الاثنين الماضي، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن"، عقب 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لعملية تعويمها وتحريكها.

أخبار ذات صلة

لأول مرة منذ 7 أشهر.. إصابات (كورونا) اليومية في السعودية تتجاوز الـ700

لأول مرة منذ 7 أشهر.. إصابات (كورونا) اليومية في السعودية تتجاوز الـ700

الخارجية الإماراتية تصدر بيانا &#34;شديد اللهجة&#34; ضد الحوثيين

الخارجية الإماراتية تصدر بيانا "شديد اللهجة" ضد الحوثيين

السعودية ترد على نتنياهو بشأن تسيير رحلات من تل أبيب إلى مكة

السعودية ترد على نتنياهو بشأن تسيير رحلات من تل أبيب إلى مكة

وزير الخارجية السعودي يُعلّق على أسباب عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

وزير الخارجية السعودي يُعلّق على أسباب عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

شرطة دبي توقف زعيم مافيا المخدرات &#34;الشبح&#34;

شرطة دبي توقف زعيم مافيا المخدرات "الشبح"

مفتي تونس: لقاح (كورونا) لا يفطر الصائم

مفتي تونس: لقاح (كورونا) لا يفطر الصائم

شاهد: مؤيد لـ&#34;تنظيم الدولة&#34; يهتف داخل الحرم المكي

شاهد: مؤيد لـ"تنظيم الدولة" يهتف داخل الحرم المكي

82 وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

82 وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(أوتشا): الاحتلال قتل فلسطينيًا وهدم 26 منزلاً خلال أسبوعين

(أوتشا): الاحتلال قتل فلسطينيًا وهدم 26 منزلاً خلال أسبوعين

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

كهرباء غزة تصدر تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى

كهرباء غزة تصدر تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى

الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى &#34;الأقصى&#34; ويعيق حركة المصلين

الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى "الأقصى" ويعيق حركة المصلين

منوعات

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور &#34;حسبي الله&#34;

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور "حسبي الله"

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان &#34;أبو شعر منكوش&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان "أبو شعر منكوش"

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

عربي

لأول مرة منذ 7 أشهر.. إصابات (كورونا) اليومية في السعودية تتجاوز الـ700

لأول مرة منذ 7 أشهر.. إصابات (كورونا) اليومية في السعودية تتجاوز الـ700

وزير الخارجية السعودي يُعلّق على أسباب عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

وزير الخارجية السعودي يُعلّق على أسباب عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

شرطة دبي توقف زعيم مافيا المخدرات &#34;الشبح&#34;

شرطة دبي توقف زعيم مافيا المخدرات "الشبح"

مفتي تونس: لقاح (كورونا) لا يفطر الصائم

مفتي تونس: لقاح (كورونا) لا يفطر الصائم