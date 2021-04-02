دولي

حارس ترامب الشخصي السابق يكشف الأسرار: اقترض مني 130 دولاراً ليأكل "البرغر"

حارس ترامب الشخصي السابق يكشف الأسرار: اقترض مني 130 دولاراً ليأكل "البرغر"
رام الله - دنيا الوطن
كشف كيفن ماكاي، الحارس الشخصي السابق لدونالد ترامب، عن أسرار جديدة ومثيرة عن حياة الرئيس الأمريكي السابق تتعلق بالمطعم الشهير "ماكدونالدز" وزوجته ميلانيا ومثبت الشعر الذي كان يستخدمه.

ووفقا لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية، عمل ماكاي مع ترامب من عام 2008 وحتى 2012، وعمره الآن 50 عاما.

ونقلت الصحيفة عن ماكاي قوله: "إن ترامب لا يزال مدينا لي بمبلغ 130 دولارا مقابل شرائه له برغر الجبن وبطاطس وكوكاكولا من "ماكدونالدز" في 2008".

وأوضح أن ترامب أخبره أنه سيعيد له المال، لكنه لم يفعل ذلك أبدا.

وأضاف أن زوجته ميلانيا كانت تهتم به بشكل كبير على عكس ما يظهر في وسائل الإعلام ولكنه كان يعاملها بقسوة وحدة.

وأشار إلى أنه طلب منه ذات مرة اصطحاب زوجته ميلانيا وابنه بارون من المطار في 2011، موضحا أن ميلانيا بدت معتنية بزوجها وتسأل عن تفاصيله وأحواله وتفعل ما يُقال لها دون سؤال، وعندما يطلب ترامب أن تفعل شيئا، تفعله على الفور.

وروى الحارس أنها ذات مرة قدمت له فنجانا من القهوة، فصرخ ترامب في وجهها قائلا: "لا أريد ذلك، سنتحدث عن هذا لاحقا".

كما كشف ماكاي أن ترامب كان حريصا على الحفاظ على شعره في مكانه باستخدام "مثبت الشعر" الذي كان يستخدمه طوال الوقت، خشية أن يتحرك بسبب الرياح.

وذكرت الصحيفة أنه تم إنهاء عمل كيفن كحارس شخصي في 2012، حيث تم استدعاؤه إلى مكتب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ترامب إنترناشونال"، سارة مالون، وفصله من العمل دون تفسير.

أخبار ذات صلة

قتيل وجرحى جراء حريق داخل مستشفى في برلين

قتيل وجرحى جراء حريق داخل مستشفى في برلين

بريطانيا تضيف أربع دول جديدة إلى قائمة حظر السفر إليها

بريطانيا تضيف أربع دول جديدة إلى قائمة حظر السفر إليها

الكرملين: ظهور عسكريين أميركيين في أوكرانيا سيزيد من التوتّر

الكرملين: ظهور عسكريين أميركيين في أوكرانيا سيزيد من التوتّر

مجلس الأمن يبحث تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هذا الشهر

مجلس الأمن يبحث تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هذا الشهر

تباين في تصريحات المتدينين اليهود بشأن ضم وزراء عرب لحكومة نتنياهو

تباين في تصريحات المتدينين اليهود بشأن ضم وزراء عرب لحكومة نتنياهو

النيابة الإسرائيلية ترغم نتنياهو على المثول أمام المحكمة يوم الاثنين

النيابة الإسرائيلية ترغم نتنياهو على المثول أمام المحكمة يوم الاثنين

بايدن يأمر بالبدء بسحب بعض القوات والعتاد من الخليج

بايدن يأمر بالبدء بسحب بعض القوات والعتاد من الخليج

&#34;فايزر بايونتك&#34; تزفان بشرى سارة للعالم بشأن السلالة الجنوب إفريقية

"فايزر بايونتك" تزفان بشرى سارة للعالم بشأن السلالة الجنوب إفريقية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

(أوتشا): الاحتلال قتل فلسطينيًا وهدم 26 منزلاً خلال أسبوعين

(أوتشا): الاحتلال قتل فلسطينيًا وهدم 26 منزلاً خلال أسبوعين

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

كهرباء غزة تصدر تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى

كهرباء غزة تصدر تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى

منوعات

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور &#34;حسبي الله&#34;

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور "حسبي الله"

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان &#34;أبو شعر منكوش&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان "أبو شعر منكوش"

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

عربي

لأول مرة منذ 7 أشهر.. إصابات (كورونا) اليومية في السعودية تتجاوز الـ700

لأول مرة منذ 7 أشهر.. إصابات (كورونا) اليومية في السعودية تتجاوز الـ700

وزير الخارجية السعودي يُعلّق على أسباب عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

وزير الخارجية السعودي يُعلّق على أسباب عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

شرطة دبي توقف زعيم مافيا المخدرات &#34;الشبح&#34;

شرطة دبي توقف زعيم مافيا المخدرات "الشبح"

مفتي تونس: لقاح (كورونا) لا يفطر الصائم

مفتي تونس: لقاح (كورونا) لا يفطر الصائم