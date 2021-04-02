الخارجية الإماراتية تصدر بيانا "شديد اللهجة" ضد الحوثيين

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رام الله - دنيا الوطن

دانت دولة الامارات، محاولات جماعة الحوثي استهداف المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في السعودية، من خلال طائرتين مفخختين.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن استمرار هذه الهجمات لجماعة الحوثي يعكس تحديها للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي الحوثيين إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.



وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.