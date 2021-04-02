الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد













رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، اليوم الجمعة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، يوم الأحد 4 نيسان/ إبريل 2021.وطالبت الهيئة في تصريح لها، نشر على موقع وزارة الداخلية بغزة، المسافرين، التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح الغد السبت، في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخانيونس فقط.وشدد الهيئة على ضرورة التواجد عند الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.