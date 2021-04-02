دولي

بريطانيا تضيف أربع دول جديدة إلى قائمة حظر السفر إليها

بريطانيا تضيف أربع دول جديدة إلى قائمة حظر السفر إليها
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة البريطانية إضافة أربع دول جديدة، هي بنغلاديش وكينيا وباكستان والفلبين، إلى قائمة حظر السفر إليها، وسط مخاوف بشأن المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.

ووفق وكالة (رويترز) فقد قالت وزارة النقل البريطانية إن القيود الأخيرة ستدخل حيز التنفيذ في إنجلترا اعتبارا من 9 نيسان/ أبريل الحالي.

بموجب شروط حظر السفر، سيتم رفض دخول الزوار الدوليين الذين غادروا أو سافروا عبر هذه البلدان في الأيام العشرة السابقة من دخولهم إلى بريطانيا.

كما يمكن للمواطنين البريطانيين والإيرلنديين، وأولئك الذين لديهم حقوق إقامة في المملكة المتحدة، الدخول إليه من تلك الدول، ولكن يجب عليهم الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة لمدة 10 أيام، على نفقتهم الخاصة.

ومع إضافة 4 دول جديدة إلى القائمة، يكون مجموع الدول في "القائمة الحمراء" للحكومة 39 دولة، وهي تشمل البرازيل وجنوب إفريقيا، حيث تم تحديد نوعين مختلفين من الفيروس هناك.

كما أن الدول الأخرى في المملكة المتحدة، اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، لديها قوائم مماثلة لتلك التي تنطبق في بريطانيا.

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