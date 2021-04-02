دولي

الكرملين: ظهور عسكريين أميركيين في أوكرانيا سيزيد من التوتّر

الكرملين: ظهور عسكريين أميركيين في أوكرانيا سيزيد من التوتّر
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أنّ ظهور قوات أميركية في أوكرانيا سيزيد من التوتر وسيدفع روسيا لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمنها، مؤكدة أن روسيا لا تهدّد أحداً.

وقال المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إنّ التصريحات الأوكرانية حول إمكانية ظهور عسكريين أميركيين على الأراضي الأوكرانية "غير مقبولة وغير مناسبة"، مشيراً إلى أنّ روسيا "لا تهدد أحداً"، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية. 

وتأتي تصريحات الكرملين تعليقاً على اتهام وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق لروسيا بالقيام بأعمال "لزعزعة الاستقرار" في أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن واشنطن وعدت بتقديم الدعم إلى كييف في حالة تفاقم الوضع في دونباس.

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية أن وزير الدفاع الأميركي شدد على أنه "في حالة تصعيد العدوان الروسي، فإن الولايات المتحدة لن تترك أوكرانيا وحدها".

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