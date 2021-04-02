شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من الشبان، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية لنابلس، فيما اندلعت مواجهات أخرى عقب مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر شرقًا، ما تسبب باندلاع مواجهات سط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز.

وأشارت المصادر إلى أن 5 شبان أصيبوا بالرصاص الحي ثلاثة منهم في القدم، وإصابتان في البطن والظهر ونقلت جميعها لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وشهدت المنطقة الليلة لماضية اندلاع مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وفي بيت دجن شرق نابلس أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة المناهضة للاستيطان، واستهدفتهم بالرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد منهم، جرى علاجهم ميدانيا.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بلدة بيت دجن قد دعت للحشد والمشاركة الواسعة والفاعلة في المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، وفاءا للشهيد "عاطف حنايشة".

واستشهد الشيخ عاطف يوسف حنايشة (48 عاما)، قبل أسبوعين جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في رأسه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال إثر قمعها للمسيرة شرق بيت دجن.

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

(أوتشا): الاحتلال قتل فلسطينيًا وهدم 26 منزلاً خلال أسبوعين

(أوتشا): الاحتلال قتل فلسطينيًا وهدم 26 منزلاً خلال أسبوعين

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

فلسطين: 16 وفاة و2248 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 16 وفاة و2248 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

حماس تصف تصريحات القدوة بـ &#34;الخطيئة السياسية والوطنية&#34;

حماس تصف تصريحات القدوة بـ "الخطيئة السياسية والوطنية"

حاتم عبد القادر: موقف القدوة من &#34;الإسلام السياسي&#34; لا يمثل القائد البرغوثي

حاتم عبد القادر: موقف القدوة من "الإسلام السياسي" لا يمثل القائد البرغوثي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(أوتشا): الاحتلال قتل فلسطينيًا وهدم 26 منزلاً خلال أسبوعين

(أوتشا): الاحتلال قتل فلسطينيًا وهدم 26 منزلاً خلال أسبوعين

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

كهرباء غزة تصدر تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى

كهرباء غزة تصدر تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى

الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى &#34;الأقصى&#34; ويعيق حركة المصلين

الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى "الأقصى" ويعيق حركة المصلين

منوعات

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور &#34;حسبي الله&#34;

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور "حسبي الله"

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان &#34;أبو شعر منكوش&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان "أبو شعر منكوش"

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

عربي

لأول مرة منذ 7 أشهر.. إصابات (كورونا) اليومية في السعودية تتجاوز الـ700

لأول مرة منذ 7 أشهر.. إصابات (كورونا) اليومية في السعودية تتجاوز الـ700

وزير الخارجية السعودي يُعلّق على أسباب عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

وزير الخارجية السعودي يُعلّق على أسباب عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

شرطة دبي توقف زعيم مافيا المخدرات &#34;الشبح&#34;

شرطة دبي توقف زعيم مافيا المخدرات "الشبح"

مفتي تونس: لقاح (كورونا) لا يفطر الصائم

مفتي تونس: لقاح (كورونا) لا يفطر الصائم