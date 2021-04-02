شؤون فلسطينية

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم

أهالي راس كركر يهدمون بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيهم
رام الله - دنيا الوطن
 اندلعت مواجهات، ظهر اليوم الجمعة، بين أهالي قرية راس كركر غرب رام الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وقام خلالها المواطنون بهدم البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضيهم.

 وخرج عدد من أهالي راس كركر بمسيرة شعبية، هدموا خلالها البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل القوقرة، وحرقوا مخلفات المستوطنين في المكان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الجبل، وطالبت بإخلاء المنطقة، في ظل حشد المستوطنين لاقتحام المكان.

وقبل نحو شهرين، أقامت مجموعة من المستوطنين بؤرة استيطانية، تمكن المواطنون من هدمها 8 مرات.

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