35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدى 35 ألف مواطن صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه.



وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأقصى فراس الدبس: إن 35 ألف مصل أدوا الجمعة على مساحة 144 دونما في رحاب "الأقصى".



وكانت قوات الاحتلال قد نشرت حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، عقب توافد المصلين، ما تسبب باحتشادهم في المداخل والأزقة.