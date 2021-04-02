شؤون فلسطينية

حماس تصف تصريحات القدوة بـ"الخطيئة السياسية والوطنية" التي تنسجم مع المواقف "الصهيوأمريكية"

حماس تصف تصريحات القدوة بـ"الخطيئة السياسية والوطنية" التي تنسجم مع المواقف "الصهيوأمريكية"
رام الله - دنيا الوطن
ردت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، على تصريحات القيادي السابق في حركة فتح ناصر القدوة، والتي قال خلالها أن جميع الأطياف الفلسطينية لديها مشاكل مع الإسلام السياسي أو ما يسمى "الإسلاموية السياسية".

ووصفت حركة حماس في بيان لها تصريحات ناصر القدوة بـ "الخطيئة السياسية والوطنية"، مضيفة "تصريحاته تأتي منسجمة تماماً مع المواقف والقرارات "الصهيوأمريكية" الهادفة إلى تمزيق شعبنا وإطالة أمد الانقسام، علاوة على أنها تحرف البوصلة الوطنية، وتضعف الحالة الفلسطينية في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا إلى التكاتف وتحقيق الوحدة في مواجهة التحديات".

وقالت حماس: "شعبنا الفلسطيني صاحب تاريخ نضالي كفاحي طويل، قائم على التعددية السياسية، والتناقض الوحيد فقط مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل ليل نهار لتهويد القدس وتدنيس المقدسات وضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وحصار قطاع غزة الصامد".

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