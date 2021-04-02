إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت اليوم الجمعة، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على إغلاق طرق وشوارع في القرية.



واستهدف جنود الاحتلال الشبان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام.



فيما واجه عشرات الشبان الفلسطينيين من أهالي القرية، قوات الاحتلال وجرافاته بالحجارة.



وكانت جرافات الاحتلال قد أغلقت صباح اليوم الطرق الزراعية والفرعية المؤدية للقرية.



كما أدى المواطنون صلاة الجمعة في سهل القرية، إحياءً لذكرى يوم الارض والاحتجاج على إغلاق مدخل القرية الشرقي، استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية.