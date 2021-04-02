دولي

مجلس الأمن يبحث تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هذا الشهر

مجلس الأمن يبحث تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هذا الشهر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مندوب فيتنام لدى الأمم المتحدة، دانغ دين قوي، الذي يترأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، أن المجلس سيعقد جلسات حول سوريا واليمن والتسوية في الشرق الأوسط خلال الشهر الجاري.

وقال مندوب فيتنام، وفق ما نقلت وكالة (تاس): "ستكون هذا الشهر 25 اجتماعا، بينها عدد من الجلسات المفتوحة. والمناقشات الأولى ستجري 8 نيسان/ أبريل وهي ستكون حول نزع الألغام".

وفي 22 أبريل ستجري مناقشة حول تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بمشاركة ممثلي إسرائيل وفلسطين.

وأضاف الدبلوماسي أن المجلس سيبحث إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية يوم 6 نيسان/ أبريل، والتسوية السياسية في سوريا يوم 28 نيسان/ أبريل.

كما ستجري مناقشة النزاع في اليمن يوم 15 نيسان/ أبريل.

وبشأن الوضع في ميانمار، قال الدبلوماسي الفيتنامي أن مجلس الأمن يتابعه باهتمام، وستكون هناك جلسة واحدة حول هذا الموضوع يوم 9 نيسان/ أبريل.

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