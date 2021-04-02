وزير الخارجية السعودي يُعلّق على أسباب عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان: إن بلاده "مفتاح أساسي" لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، معتبرا أن العلاقات بينهما "متينة وقوية" رغم إعلان واشنطن إعادة ضبطها.



وقال بن فرحان، في حديث لقناة "CNN"، تعليقا على امتناع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن فرض عقوبات على ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، بسبب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي: "يمكنني أن أصف علاقاتنا بأنها متينة وهي تعكس علاقة تاريخية قوية عبرت العديد من الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، وتعود الآن إلى ما يزيد عن 75 عاما".



وأضاف بن فرحان: "ولدينا أجندة مشتركة قوية في العديد من قضايا التعاون التي نواصل العمل عليها، وفي مقدمتها الأمن الإقليمي. ولدينا حوار قوي مستمر بين المملكة وإدارة بايدن، بما في ذلك الاتصالات المتكررة مع زملائنا في الولايات المتحدة".