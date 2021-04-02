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مفتي تونس: لقاح (كورونا) لا يفطر الصائم

مفتي تونس: لقاح (كورونا) لا يفطر الصائم
رام الله - دنيا الوطن
أكد مفتي تونس، عثمان بطيخ، على أنه طلب من وزارة الصحة تمكينه من لقاح فيروس كورونا في أول يوم من شهر رمضان.

وقال بطيخ عبر راديو "موزاييك أف أم": "ما زلت انتظر الإجابة، ولا أظن الوزارة ستبخل علي باللقاح".

وشدد بطيخ على أن التلقيح واجب شرعا ولا يُفطر الصائم، داعيا التونسيين إلى الإقبال على اللقاح بكثافة لسلامتهم وسلامة غيرهم. كما دعا إلى الابتعاد عن المشاركة في المظاهرات والمسيرات نظرا للخطر الصحي الذي تمثله.

وأما عن صلاة التراويح، فقال مفتي تونس إن من الأفضل صلاتها في المنزل، مؤكدا على أنها ليست فرضا في الجوامع.

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