كهرباء غزة تصدر تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الجمعة، تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى، بشأن عطل أحد الخطوط المغذية من الطرف الإسرائيلي.



وقالت" الشركة": "تم فصل خط F7 المغذي لمحافظة الوسطى من الطرف الآخر؛ بسبب عطل طوارئ، وجار التواصل مع الجهات المختصة لضمان إعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن".