كهرباء غزة تصدر تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الجمعة، تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى، بشأن عطل أحد الخطوط المغذية من الطرف الإسرائيلي.
وقالت" الشركة": "تم فصل خط F7 المغذي لمحافظة الوسطى من الطرف الآخر؛ بسبب عطل طوارئ، وجار التواصل مع الجهات المختصة لضمان إعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن".
أصدرت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الجمعة، تنويهًا لسكان المحافظة الوسطى، بشأن عطل أحد الخطوط المغذية من الطرف الإسرائيلي.
وقالت" الشركة": "تم فصل خط F7 المغذي لمحافظة الوسطى من الطرف الآخر؛ بسبب عطل طوارئ، وجار التواصل مع الجهات المختصة لضمان إعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن".
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