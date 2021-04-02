الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى "الأقصى" ويعيق حركة المصلين

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الطرق المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت تحركات المصلين الوافدين إلى الحرم.



وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق عقب نشرها حواجز عسكرية منذ ساعات الصباح في الطرق المؤدية إلى الأقصى والبلدة القديمة في القدس، ودققت هويات الشبان، ما تسبب باحتشاد الوافدين على الأبواب وإلى إعاقة وصولهم.