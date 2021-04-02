إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال عقب اقتحام نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الجمعة، خمسة شبان بالرصاص الحي، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.



وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر شرقي المدينة الامر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.



واكدت المصادر إصابة خمسة شباب بالرصاص الحي ثلاث منها في القدم، وإصابتين في البطن والظهر ونقلت جميعها لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج.