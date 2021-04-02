الخارطة الوبائية: "تل الهوى" أكثر المناطق المكتشف بها إصابات (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تفاصيل الخارطة الوبائية لانتشار فيروس (كورونا) في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، عن تسجيل 1185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، فيما كان حي تل الهوى أكثر المناطق المكتشف بها إصابات بـ 133 إصابة، يليه حي الشيخ رضوان 113، ثم معسكر جباليا بـ 94 إصابة.وجاءت في الترتيب الرابع لعدد إصابات (كورونا)، منطقة رفح البلد بـ 93 إصابة، ثم دير البلح بـ 92 إصابة، وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بـ 92 إصابة.