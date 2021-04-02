منسق الاحتلال يوصي بعدم السماح بإجراء الانتخابات بالقدس ويهدد بوقف التنسيق الأمني

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رام الله - دنيا الوطن

قال منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الجنرال كميل ابو ركن، أنه أوصى بعدم السماح للسلطة الفلسطينية إجراء انتخابات في القدس الشرقية.



وخلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية (كان) حذر أبو ركن الذي سينهي مهام منصبه في الجيش الإسرائيلي الأسبوع المقبل، انه في حال فازت حماس بالانتخابات التشريعية، ستوقف إسرائيل التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية وكل العلاقات معها.