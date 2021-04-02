داخلية غزة توقف العمل بمعبر رفح البري يومي الجمعة والسبت

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الجمعة، وقف العمل بمعبر رفح البري جنوب القطاع، يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة ضد "كورونا".



وأعلنت الداخلية، عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، خلال الأسبوع الماضي (28 آذار/مارس- 1 نيسان/ أبريل 2021).



وأوضحت الداخلية، أن إجمالي المسافرين الذين غادروا القطاع بلغت 1353 مسافرًا، فيما وصل إجمالي الوصول 1620 مواطنًا، والمرجعين 131 شخصًا.