1185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تسجيل 1185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وقالت وزارة الصحة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إنه تم "تسجيل 792 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الخميس بعد فحص 2370 عينة بي سي ار وفحص سريع ليكون العدد الكلي للإصابات 1185 إصابة بعد فحص 4136 عينة".