1185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تسجيل 1185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.
وقالت وزارة الصحة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إنه تم "تسجيل 792 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الخميس بعد فحص 2370 عينة بي سي ار وفحص سريع ليكون العدد الكلي للإصابات 1185 إصابة بعد فحص 4136 عينة".
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تسجيل 1185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.
وقالت وزارة الصحة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إنه تم "تسجيل 792 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الخميس بعد فحص 2370 عينة بي سي ار وفحص سريع ليكون العدد الكلي للإصابات 1185 إصابة بعد فحص 4136 عينة".
التعليقات