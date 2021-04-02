غزة: بدء سريان الإغلاق الجزئي ومنع حركة المركبات في عموم المحافظات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بدأ صباح اليوم الجمعة، سريان الإغلاق الجزئي لمواجهة مواجهة انتشار فيروس (كورونا) الجديدة، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية بغزة.



ومُنعت حركة المركبات منذ ساعات صباح الجمعة، مع السماح لمشي المواطنين في مناطق تواجدهم، وفتح المحال التجارية والغذائية.



وكان المتحدث باسم داخلية غزة، إياد البزم، أعلن الخميس، إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات، ومنع حركة المركبات بكافة أنواعها في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت.



وأشار البزم، خلال مؤتمر صحفي، في إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، إلى التشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت.



كما وأكد البزم، تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين.



وذكر البزم بأن المتابعة اليومية على كافة القطاعات والمنشآت الخدماتية، وسنعمل على إغلاق المنشآت المخالفة.