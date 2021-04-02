شؤون فلسطينية

وفاء للشهيد "حنايشة".. دعوات للحشد والمشاركة في مسيرة بيت دجن

وفاء للشهيد "حنايشة".. دعوات للحشد والمشاركة في مسيرة بيت دجن
رام الله - دنيا الوطن
دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بلدة بيت دجن شرق نابلس، اليوم الجمعة، للحشد والمشاركة الواسعة والفاعلة في المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، وفاءا للشهيد "عاطف حنايشة".

وشددت اللجنة على ضرورة المشاركة الواسعة في المسيرة وفاءً لدماء الشهيد البطل الشيخ عاطف حنايشة، ودفاعًا عن الأرض المهددة بالمصادرة والاستيلاء، مشيرة إلى أن المسيرة ستنطلق من أمام المسجد الكبير بعد صلاة الجمعة.

واستشهد الشيخ عاطف يوسف حنايشة (48 عاما)، قبل أسبوعين جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في رأسه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال إثر قمعها للمسيرة شرق بيت دجن.

وكان الشهيد حنايشة حريصًا على أن يكون حاضرا في جميع المسيرات التي تنظمها فعاليات البلدة رفضا للبؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي القرية مؤخرًا.

وتشهد المنطقة الشرقية في قرية بيت دجن، مواجهات مستمرة في أيام الجمعة منذ عدة أشهر، وهي مهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح الاستيطان.

وأقام المستوطنون البؤرة الاستيطانية، في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية بيت دجن والمطلة على الأغوار، والتي شهدت أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة "الحمرا" بالأغوار الوسطى وصولا إلى بيت دجن.

كما قام المستوطنون بتمديد خطوط مياه لتزويد البؤرة الجديدة بالمياه من مستوطنة "الون مورية" القريبة من القرية، إضافة إلى شق طريق بطول عدة كيلومترات مما أدى إلى إلحاق الأضرار ومصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين، ما يدفع الفلسطينيين للاستمرار في مسيراتهم المناهضة للاستيطان.

 وفقدت بيت دجن في الماضي آلاف الدونمات الزراعية في منطقة الأغوار وفي الجبال القريبة على مستوطنة "الحمرة" التي سرقت أراضي البلدة منذ عام 1969.

 وتبلغ مساحة أراضي بيت دجن الإجمالية قرابة 44100 دونم وأن ما تم مصادرته يعدل نصف مساحة البلدة على الأقل، وتتواصل المخططات الاستيطانية ما قد يأتي على المئات الأخرى من مساحة الأراضي.

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