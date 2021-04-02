تباين في تصريحات المتدينين اليهود بشأن ضم وزراء عرب لحكومة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة 12 إن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلال سموتريتش، غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب محاولته التقرب من "راعم" بزعامة منصور عباس.
وقال سموتريتش: إن "راعم حركة إسلامية وتدعم حماس، ولا تعترف بإسرائيل كدولة يهودية".
أما الزعيم الروحي للحريديين الليتوانيين، الحاخام حاييم كانييفسكي، فقد قال: إنه "من المفضل الذهاب والمضي مع ممثلي العرب -يقصد حزب منصور عباس- في حكومة واحدة لليمين بدلًا من ممثلي اليسار".
قالت القناة 12 إن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلال سموتريتش، غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب محاولته التقرب من "راعم" بزعامة منصور عباس.
وقال سموتريتش: إن "راعم حركة إسلامية وتدعم حماس، ولا تعترف بإسرائيل كدولة يهودية".
أما الزعيم الروحي للحريديين الليتوانيين، الحاخام حاييم كانييفسكي، فقد قال: إنه "من المفضل الذهاب والمضي مع ممثلي العرب -يقصد حزب منصور عباس- في حكومة واحدة لليمين بدلًا من ممثلي اليسار".
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