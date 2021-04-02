تباين في تصريحات المتدينين اليهود بشأن ضم وزراء عرب لحكومة نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة 12 إن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلال سموتريتش، غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب محاولته التقرب من "راعم" بزعامة منصور عباس.



وقال سموتريتش: إن "راعم حركة إسلامية وتدعم حماس، ولا تعترف بإسرائيل كدولة يهودية".



أما الزعيم الروحي للحريديين الليتوانيين، الحاخام حاييم كانييفسكي، فقد قال: إنه "من المفضل الذهاب والمضي مع ممثلي العرب -يقصد حزب منصور عباس- في حكومة واحدة لليمين بدلًا من ممثلي اليسار".