دولي

تباين في تصريحات المتدينين اليهود بشأن ضم وزراء عرب لحكومة نتنياهو

تباين في تصريحات المتدينين اليهود بشأن ضم وزراء عرب لحكومة نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة 12 إن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلال سموتريتش، غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب محاولته التقرب من "راعم" بزعامة منصور عباس.

وقال سموتريتش: إن "راعم حركة إسلامية وتدعم حماس، ولا تعترف بإسرائيل كدولة يهودية".

أما الزعيم الروحي للحريديين الليتوانيين، الحاخام حاييم كانييفسكي، فقد قال: إنه "من المفضل الذهاب والمضي مع ممثلي العرب -يقصد حزب منصور عباس- في حكومة واحدة لليمين بدلًا من ممثلي اليسار".

أخبار ذات صلة

النيابة الإسرائيلية ترغم نتنياهو على المثول أمام المحكمة يوم الاثنين

النيابة الإسرائيلية ترغم نتنياهو على المثول أمام المحكمة يوم الاثنين

بايدن يأمر بالبدء بسحب بعض القوات والعتاد من الخليج

بايدن يأمر بالبدء بسحب بعض القوات والعتاد من الخليج

&#34;فايزر بايونتك&#34; تزفان بشرى سارة للعالم بشأن السلالة الجنوب إفريقية

"فايزر بايونتك" تزفان بشرى سارة للعالم بشأن السلالة الجنوب إفريقية

إسرائيل: النيابة العامة تعلن إلزام نتنياهو بالمثول أمام القضاة لدى استئناف محاكمته

إسرائيل: النيابة العامة تعلن إلزام نتنياهو بالمثول أمام القضاة لدى استئناف محاكمته

تساؤلات وإجابات حول لقاح &#34;أسترازينيكا&#34; المثير للجدل

تساؤلات وإجابات حول لقاح "أسترازينيكا" المثير للجدل

&#34;الصحة العالمية&#34;: ارتفاع مقلق لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) بأوروبا

"الصحة العالمية": ارتفاع مقلق لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) بأوروبا

(كورونا) عالمياً: دول العالم تسجل زيادة واضحة بعدد الإصابات الجديدة

(كورونا) عالمياً: دول العالم تسجل زيادة واضحة بعدد الإصابات الجديدة

وكالة الأدوية الأوروبية: لا نرى حاليا أي خطر في لقاح &#34;أسترازينيكا&#34;

وكالة الأدوية الأوروبية: لا نرى حاليا أي خطر في لقاح "أسترازينيكا"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال خلال حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

مواجهات مع الاحتلال خلال حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وفاء للشهيد &#34;حنايشة&#34;.. دعوات للحشد والمشاركة في مسيرة بيت دجن

وفاء للشهيد "حنايشة".. دعوات للحشد والمشاركة في مسيرة بيت دجن

وفاء للشهيد &#34;حنايشة&#34;.. دعوات للحشد والمشاركة في مسيرة بيت دجن

وفاء للشهيد "حنايشة".. دعوات للحشد والمشاركة في مسيرة بيت دجن

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل شابًا من قرية الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا من قرية الولجة غرب بيت لحم

أسعار الخضروات والفواكه في غزة اليوم الجمعة

أسعار الخضروات والفواكه في غزة اليوم الجمعة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز زعترة

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز زعترة

منوعات

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور &#34;حسبي الله&#34;

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور "حسبي الله"

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان &#34;أبو شعر منكوش&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان "أبو شعر منكوش"

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

عربي

شاهد: مؤيد لـ&#34;تنظيم الدولة&#34; يهتف داخل الحرم المكي

شاهد: مؤيد لـ"تنظيم الدولة" يهتف داخل الحرم المكي

82 وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

82 وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

صحيفة بريطانية: دراسة لإنشاء ممر مائي على الحدود المصرية الإسرائيلية

صحيفة بريطانية: دراسة لإنشاء ممر مائي على الحدود المصرية الإسرائيلية

السعودية: تواصل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)

السعودية: تواصل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)