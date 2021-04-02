"حماس" توضح موقفها من تشكيل حكومة وحدة وطنية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة "حماس"، انها جاهزة لتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ حتى لو حصلت على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، المزمع عقدها 22 آيار/ مايو المقبل.



وقال القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، في تصريحات لقناة (الجزيرة مباشر): إن "حماس جاهزة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونأمل أن تتم الانتخابات بعيدا عن التدخلات الإسرائيلية".



يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت الأربعاء الماضي، انتهاء فترة تسجيل القوائم للترشح للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في شهر أيار/ مايو المقبل، علمًا أنها قبلت 30 قائمة، من اصل 39 قائمة، فيما تدرس قبول التسعة الأخرى.